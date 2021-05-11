Спецборт МЧС РФ с Мурашко и Кравцовым приземлился в Казани

Спецборт МЧС РФ с медиками и психологами приземлился в Казани. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецборт МЧС, вылетевший из Москвы с главой Минздрава Михаилом Мурашко, руководителем Минпросвещения Сергеем Кравцовым, а также с медиками и психологами, приземлился в Казани.

Известно, что сначала они поедут в больницу к пострадавшим в результате стрельбы в школе №175, а после этого — в находящийся рядом штаб.

Специалисты окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Напомним, что 11 мая 19-летний житель Татарстана Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе №175. В результате происшествия погибли девять человек, из них семь - дети. Еще 21 пострадал, восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

Преступника задержали. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура по погибшим. Все занятия в школах отменены.

Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей.

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