Видео, как дети прятались в кабинетах во время стрельбы в школе в Казани, появилось в сети Фото: REUTERS

Шокирующая трагедия произошла сегодня в гимназии №175 в Казани: 19-летний юноша ворвался в школу с огнестрельным оружием и устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, в том числе семь детей. В сети во вторник, 11 мая, появилось видео, на котором видно, как дети во время стрельбы прятались в кабинетах учебного заведения.

На опубликованных кадрах маленькие школьники в одном из кабинетов спрятались под партами. Видно, что дети боятся и стараются вести себя как можно тише. На заднем фоне слышны сирены экстренных служб.

В результате стрельбы, которую устроил в казанской школе 19-летний Ильназ Галявиев, девять человек, в том числе семь детей, погибли, 21 человек пострадал. Самого преступника уже задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Как писал сайт kp.ru, в сети также опубликовали аудиосообщение рыдающей ученицы из гимназии. Испуганная девочка рассказала, что она и ее одноклассники закрылись в кабинетах и спрятались под партами. На заднем фоне в сообщении слышны звуки выстрелов.

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