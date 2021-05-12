Последние новости на утро 12 мая 2021: расстрелявший школьников в Казани не состоял на учете

Важные новости утра

Последние новости на утро 12 мая 2021 года.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что устроивший 11 мая 2021 года стрельбу по детям в школе в Казани 19-летний Ильназ Галявиев до этого страшного инцидента не числился на учете в полиции или социальных служб, пишет ТАСС. По ее словам, что касается финансовой стороны, то в этом плане у парня была благополучная семья. Однако родители молодого человека, жестоко расправившегося с беззащитными детьми, не контактировали с ним и даже не понимали, что с ним происходит, поскольку незадолго до случившегося он съехал из родительского дома.

Известный кинорежиссер Оливер Стоун заявил, что "против России на протяжении долгого времени идет кампания, ведется война". По его словам, она началась с США примерно в 2006-2007 году, а теперь к ней присоединились и другие страны Запада.

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов рассказал, что в 2020 году большая часть кибератак на Россию совершались с адресов в США, Германии и Нидерландов. Хакеров интересовали данные о вакцинах, госуправления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.

Россия и США создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС. Работа специалистов также будет заключаться в решении устранения утечки кислорода.

Общественники просят Минтранс рекомендовать крупным российским авиакомпаниям ввести систему начисления бонусов в качестве поощряющей меры в размере от 500 рублей до пяти тысяч рублей для пассажиров, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции.