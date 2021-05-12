МИД РФ: Россия осуждает насилие в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине

В МИД РФ заявили, что Россия осуждает насилие в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине Фото: REUTERS

Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия решительно осуждает насилие в отношении мирного населения в Израиле и Палестине.

- Решительно осуждаем все проявления насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине, а также любые действия, осложняющие возможности перезапуска переговорного процесса на общепризнанной международно-правовой основе. Выступаем также за неукоснительное уважение статус-кво Святых мест, — приводит слова Вершинина РИА Новости.

Ранее пресс-служба израильских военных сообщила, что армия Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) ликвидировали несколько членов "генерального штаба ХАМАС". Это произошло в ходе операции по одновременному уничтожению высокопоставленных командиров.

Также появлялась информация, что группировка "Бригада аль-Кассам", боевое крыло движения ХАМАС, выпустила еще 100 ракет в направлении израильского города Беэр-Шева, расположенного в южной части страны.