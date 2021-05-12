Кузнецова предложила организовать летний отдых для учеников гимназии в Казани, где произошла стрельба

Кузнецова предложила организовать летний отдых для учеников школы в Казани. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила организовать летний отдых для учеников школы в Казани, где произошла стрельба 11 мая. Соответствующее письмо она направила в Минздрав РФ и в Минпросвещения РФ. Об этом сообщила ее пресс-служба в среду.

"Мы направляем письмо в Министерство просвещения РФ и Министерство здравоохранения РФ с предложением предоставить возможность ученикам гимназии поехать этим летом в санаторий или в загородное учреждение отдыха и оздоровления, чтобы поскорее восстановиться, набраться сил, забыть о том ужасе, который они пережили", - приводятся слова детского омбудсмена в сообщении.

Она отметила, что и дальше будет следить за судьбой каждого пострадавшего ребенка, чтобы при необходимости - оказывать помощь и содействие.

Напомним, что 11 мая в Казани произошла трагедия. 19-летний злоумышленник устроил стрельбу в школе №175. В результате преступления погибли семь детей и двое работников школы. Всего от рук преступника пострадали 32 человека.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура. В этот же день в Советском суде Казани прошло слушание о массовом убийстве, в котором обвиняется Ильназ Галявиев. Решением судьи молодой человек взят на два месяца под арест. За совершенное преступление ему грозит пожизненный срок.