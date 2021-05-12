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В мире12 мая 2021 21:59

Президент Палестины обвинил власти Израиля в «этнических чистках» в Иерусалиме

Махмуд Аббас заявил о военных преступлениях со стороны израильских «оккупантов»
Ксения АНУФРИЕВА
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Президент Палестины обвинил властей Израиля в «этнических чистках» в Иерусалиме

Президент Палестины обвинил властей Израиля в «этнических чистках» в Иерусалиме

Фото: REUTERS

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что израильские власти проводят «этнические чистки» на территории Иерусалима. Слова политика в среду, 12 мая, приводит местный телевизионный канал Al Jazeera.

- Израильские оккупанты совершают военные преступления, проводят этнические чистки против палестинцев в Иерусалиме. Иерусалим навеки будет столицей Палестины. Мы не приемлем по данному вопросу никакой альтернативы, - заявил Махмуд Аббас.

Как сообщал сайт kp.ru, в секторе Газа сообщили о том, что жертвами авиационных ударов со стороны Израиля по региону за последние двое суток стали 65 палестинцев, в том числе 16 детей.

Напомним, накануне заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин сообщил, что РФ решительно осуждает насилие в отношении мирного населения в Израиле и Палестине и выступает за неукоснительное уважение статус-кво Святых мест.