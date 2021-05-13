Суд Киева 13 мая 2021 изберет меру пресечения Медведчуку по делу о госизмене

Виктор Медведчук. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В четверг, 13 мая, Печерский районный суд Киева рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения лидеру политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку по делу о государственной измене. Об этом сообщил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, уточнив, что обвинение будет требовать ареста депутата или залога в размере почти 10 миллионов евро.

«Через несколько часов Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения Виктору Медведчуку по сфабрикованному генпрокуратурой делу о государственной измене и нарушении правил ведения войны», - написал Кузьмин в своем Telegram-канале.

Как сообщил сам Медведчуку, он не сможет внести за себя залог, поскольку его счета заблокировали. Кроме того, депутат заявил о своей готовности поехать в следственный изолятор.

«Власти сделали всё для того, чтобы я не смог заплатить эти деньги, потому что, вы знаете, ко мне и по отношению к моей жене применены незаконные санкции», - сказал политик, отметив, что делом против него украинские власти пытаются «закрыть ему рот».

Напомним, генпрокурора Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Во вторник, 11 мая, в доме депутата в Киеве, а также в офисе его партии проводились обыски. Политик назвал все обвинения СБУ «политической расправой», но заявил, что не собирается прятаться от правосудия и готов принимать участие во всех следственных действиях в рамках закона.