Сенатор Людмила Нарусова выразила соболезнования родным погибших при стрельбе в Казани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова в эфире Радио «Комсомольская правда» выразила соболезнования родным и близких погибших при стрельбе в казанской школе.

- Соболезнования. Глубочайшие соболезнования родным, друзьям и всем нам. Это трагедия всех повергла в шок, - сказала сенатор в четверг, 13 мая.

Как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в гимназию №175 в Казани и устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек. Среди погибших – семь детей и две учительницы. Пострадали еще 23 человека.

Вчера прошло судебное заседание, на котором суд арестовал устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева на два месяца. Во время суда гособвинение сообщило, что преступник совершил в школе не менее 17 выстрелов, а также использовал самодельное взрывное устройство на первом этаже здания.

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