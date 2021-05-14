Прокуратура Украины намерена оспорить домашний арест Медведчука

Суд поместил Виктора Медведчука под домашний арест. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Прокуратура Украины намерена оспорить решение киевского суда о домашнем аресте лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора страны Тарас Говда.

«Завтра – послезавтра в законном порядке будет опубликовано решение суда. Мы его оценим, после чего, несомненно, будет возможность оспаривать. Думаю, мы воспользуемся этим вариантом», - сказал Говда в эфире украинского телеканала «1+1».

По его словам, «все считают решение Печерского райсуда окончательным в избрании меры пресечения», однако из «короткой результативной части», оглашенной в конце заседания, сторона обвинения «не может понять мотивы и основания суда отказать прокурорам и избрать более мягкую меру пресечения».

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинская прокуратура обвинила двух депутатов Верховной рады от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Накануне суд в Киеве отказался помещать главу политсовета оппозиционной партии под стражу, как требовала сторона обвинения. По решению суда Медведчук помещен под домашний арест до 9 июля.