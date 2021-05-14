Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве стабильной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабильна, однако уровень заболеваемости на сегодняшний день остается высоким. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация в целом стабильная, мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил. Но все равно сам уровень заболевания достаточно большой», - заявил градоначальник в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

Как сообщили в эфире телеканала со ссылкой на мэра столицы, прививку от коронавируса в Москве сделали уже 1,3 млн человек. Кроме того, сам Собянин пригласил граждан пройти вакцинацию, уточнив, что пункты вакцинации работают в поликлиниках, торговых центрах и парках.

«Надо беречь свое здоровье. Можно этого не делать (не проходить вакцинацию), но тогда ты обречен на то, что ты рано или поздно заболеешь, это гораздо больший риск», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 14 мая, в России выявили 9 462 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, а в Москве ежесуточный прирост инфицированных составил 3818. При этом в Роспотребнадзоре суточные колебания заболеваемости коронавирусом назвали закономерными. Эпидемиолог заявила, что страна находится на этапе стабилизации эпидпроцесса по COVID-19.