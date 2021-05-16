ЕС назвал необоснованным создание списка недружественных стран России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что создание списка недружественных стран для России необоснованно.

"Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. ЕС продолжит координировать свою позицию с партнерами", — заявил Боррель, отметив, что ЕС полностью поддерживает Чехию и США.

Напомним, что на этой неделе правительство России внесло в список недружественных стран США и Чехию.

В апреле этого года Чехия обвинила Россию во взрывах в Врбетице в 2014 году, а также выслала 18 российских дипломатов, которые по версии Праги, работали на спецслужбы.

США же ввели против России очередные ограничения и обвинили Москву во вмешательстве в президентские выборы, прошедшие в ноябре прошлого года.

В ответ на действия западных коллег Россия применила зеркальные меры. В МИД РФ подчеркнули, что Запад намеренно подрывает многолетний союз и должен понимать, что ответ от России последует незамедлительно.