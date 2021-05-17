Глава минтуризма Турции прибудет в Россию для переговоров о возобновлении авиасообщения

Турецкий глава минтуризма прибудет в России для переговоров о возобновлении авиасообщения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем отправится в Россию. Об этом пишет местная газета Turizm Güncel.

По информации издания, представители Турции собираются обсудить в Москве возобновление авиасообщения между странами.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Турцией на полтора месяца – с 15 апреля до 1 июня 2021 года. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в этой курортной стране.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что с 17 мая в Турции начнется процесс нормализации после введенного в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией локдауна. Также он заявил, что турецкое правительство стремится сделать так, чтобы принятые меры «выполнялись гибко», а также не навредили процессу вакцинации от коронавирусной инфекции.