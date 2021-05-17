Суд закрыл уголовное дело экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня Фото: Евгения ГУСЕВА

Тверской суд в российской столице закрыл уголовное дело в отношении бывшего губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты России Михаила Меня в связи с истечением срока давности. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили в пресс-службе суда.

- Уголовное дело против Михаила Меня прекращено в связи с истечением срока давности, подписка о невыезде с него снята, - цитирует сообщение суда агентство ТАСС. В соответствии с действующим законодательством, прекращение дела в связи с истечением срока давности является не реабилитирующим обстоятельством.

По информации следствия, в 2011 году Мень, являясь главой Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» создал преступную группу для хищения бюджетных денег, которые были выделены в качестве кредита для поддержки региона. СК в результате расследования получил доказательства причастности аудитора Счетной палаты к хищению 700 миллионов рублей из бюджета российского субъекта.