Погода в Москве 18 мая побьет рекорд за 140 лет: жара до +31

Во многих регионах России с наступлением мая погода становится теплее с каждым днем, а где-то и вовсе уже стоит аномальная жара.

Накануне глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сейчас россиянам стоит ждать "супервысоких" температур, которые продержаться как минимум до выходных.

При этом, в Москве пик жары придется на вторник, 18 мая 2021 года. Температура воздуха в этот день будет достигать до отметки +31 градус. Специалисты центра "Фобос" объяснили kp.ru, что из-за этого наверняка не устоит температурный рекорд, который держится с позапрошлого века. Пока максимум для 18 мая за последние 140 лет метеонаблюдений +29,1 градуса. Такая жарища стояла в Москве в 1897 году.

Виновником такой погоды в российской столице стал антициклон, пришедший из Средней Азии. С юго-восточными ветрами он принесёт в Европейскую часть России раскаленный воздух из пустыни Каракумы.

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