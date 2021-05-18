В Раде предупредили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной Рады от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин выступил с критикой в адрес властей Украины из-за возбуждения дела против главы партии Виктора Медведчука. Он также заявил, такие действия являются частью плана по развязыванию большой войны в Европе.

Кузьмин подчеркнул, что оппозиционный политик ведет последовательную борьбу за достижение мира на Украине, но у официального Киева стоят иные задачи.

- Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведет Украину к войне. И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. <...> В геополитическом противостоянии России и британо-американских союзников Украине отведена роль провокатора, который должен спровоцировать Россию на войну. Но воевать с Россией, ядерной державой, Запад не будет. Эта роль отведена Украине, - написал Кузьмин в своем посте в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука отправили под домашний арест. Сейчас ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". К слову, Кузьмин считает, что такими действиями президент Украины Владимир Зеленский "показал свой страх перед Медведчуком", который оказался "неудобен" украинской власти.