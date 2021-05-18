Москва подтвердила высылку российского дипломата из Северной Македонии

Причины высылки пока не раскрываются Фото: EAST NEWS

Во вторник 18 мая власти Македонии уведомили Москву о высылке сотрудника российской дипломатической миссии, вручив соответствующую ноту. Причины высылки пока не раскрываются, передает «Интерфакс».

Тем временем македонское агентство МКД со ссылкой на посольство России в Скопье пишет, что российский дипломат был объявлен Северной Македоний персоной нон грата.

Ранее во вторник Bloomberg также сообщил, что сотрудника российской дипмиссии объявили в Северной Македонии персоной нон грата и выслали из республики.

Напомним, ранее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, которых Прага обвинила в работе на спецслужбы РФ. Также власти Чехии обвинили РФ в причастности к взрыву в Врбетице в 2014 году. В ответ российский МИД назвал действия западных коллег голословными и абсурдными, а причины обвинений слепленными на скорую руку. Россия в ответ на действия Праги выслала из Москвы 20 чешских дипломатов.

Позже сотрудников российских дипмиссий выслали США, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Румыния. Москва ответила взаимными действиями.