Глава МИД Израиля: Для завершения военной операции в секторе Газа нужно еще несколько дней

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на призывы Вашингтона, Израиль не может прекратить начатую на прошлой неделе военную операцию в секторе Газа, для ее полного завершения понадобится еще несколько дней. Об этом министр иностранных дел страны Габи Ашкенази во время телефонного разговора сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, передает новостной портал Axios со ссылкой на неназванные источники в израильском правительстве.

По информации собеседников издания, глава американского госдепартамента напомнил собеседнику, что Штаты ожидают скорейшего завершения боевых действий в анклаве, а израильский министр ответил, что у армии еврейского государства «все еще остается несколько военных задач» в Газе.

Как утверждают, источники Axios, Блинкен также сказал Ашкенази, что США «не могут слишком долго продолжать поддерживать Израиль публично и на дипломатическом уровне, в основном в ООН». Уточняется, что разговор состоялся в среду, 19 апреля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее телеканал Channel 12 со ссылкой на свои источники сообщил, что власти Израиля не согласятся пойти на перемирие с радикальным палестинским движением ХАМАС по меньшей мере до пятницы, 21 мая.

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