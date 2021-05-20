Попова: россияне чаще всего заражаются коронавирусом в транспорте и «домашних очагах» Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители России чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией в транспорте, однако самое больше количество случаев заражения происходит в домашних очагах. Об этом в четверг, 20 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Пока остается транспорт, но заражение в домашних очагах у нас – самое большое количество, - сказала главный санитарный врач страны в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Ранее глава Роспотребнадзора отметила также, что в России уже появились случаи заражения «индийским» штаммов коронавирусной инфекции, но самой опасной «индийской» мутации заболевания в стране не выявлено. Кроме того, Анна Попова заверила, что все разработанные в России вакцины эффективно защищают от всех штаммов коронавируса.

Ситуация с эпидемией коронавируса на территории РФ руководитель Роспотребнадзора назвала стабильной, отметив, что на положительную обстановку повлияло в том числе продление выходных в мае.