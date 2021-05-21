Россия надеется, что перемирие между Израилем и ХАМАС будет долгосрочным

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия надеется, что перемирие между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС будет долгосрочным, заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

«Несколько часов назад поступили сообщения о том, что договоренность о прекращении огня вроде бы достигнута. Очень хотелось бы, чтобы она была долгосрочной», - сказал он, выступая на специальном заседании Генассамблеи (ГА) ООН, посвященному эскалации конфликта в Израиле и секторе Газа.

Дмитрий Полянский отметил, что «Россия, как и другие страны, прилагала и прилагает энергичные усилия по достижению деэскалации».

По словам дипломата, Москва предлагает безотлагательно провести министерскую встречу «Ближневосточного квартета» (Россия, США, ЕС, ООН) «для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия», а также призывает с срочному запуску прямого палестино-израильского диалога.

«Исходим из необходимости срочных мер по запуску прямого палестино-израильского диалога. Именно в ходе прямых переговоров стороны должны выработать решения фундаментальных вопросов окончательного статуса, включая статус Восточного Иерусалима», - приводит слова Полянского ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в четверг, 20 мая, в Израиле было принято решение прекратить огонь по контролируемому движением ХАМАС сектору Газа, перемирие вступает в силу этой ночью, в 02:00 (мск).

Между тем, ранее глава палестинского министерства иностранных дел Рияд аль-Малики сказал, что объявление Израилем о прекращении огня в одностороннем порядке – это хороший знак, однако этого шага будет недостаточно, поскольку ключевой вопрос конфликта – Иерусалим.