Израиль заявил о мощном ударе по позициям ХАМАС

Израиль нанес мощные удары по боевикам сектора Газа Фото: REUTERS

Израиль нанес мощные удары по боевикам сектора Газа, изменив баланс сил, заявил премьер-министр республики Биньямин Нетаньяху.

По словам израильского лидера, в результате атаки были разрушены километры тоннелей, бункеры и командные пункты ХАМАС. Всего было нанесено 11 «мощнейших» ударов, «изменивших правила игры», уточнил он.

«Террористам больше негде прятаться», – передает ТАСС слова Нетаньяху.

Также премьер Израиля поблагодарил за поддержку президента США Джозефа Байдена, отметив, что за последние дни провел с ним шесть переговоров.

Напомним, в пятницу между Израилем и ХАМАС вступил в силу режим прекращения огня.

Глава российского МИД Сергей Лавров осудил удары Палестины и Израиля по гражданским целям.

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что конфликт Палестины и Израиля представляет опасность для российской стороны в случае бесконтрольного разрастания