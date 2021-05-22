Александр Овечкин вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял 16-е место по количеству заброшенных шайб в Кубке Стэнли.

Спортсмен забросил шайбу на пятой минуте третьего периода матча с "Бостон Брюинз". Для Овечкина она стала 71-й за карьеру в плей-офф НХЛ.

По этому показателю россиянин сравнялся с канадцем Брайаном Троттье, опередив Стива Айзермана. Рекорд принадлежит Уэйну Грецки, который в "настрелял" в Кубке Стэнли 122 шайбы.

Гол Овечкина не спас "Вашингтон Кэпиталз" от поражения. "Бостон Брюинз" разгромил столичную команду со счетом 4:1. У победителей забили Бред Маршанд, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Гризлик.

Ранее Александр Овечкин матом покрыл вратаря своей команды Илью Самсонова. Российский голкипер на пару с канадцем Дастином Шульцем допустили в овертайме роковую ошибку и "Вашингтон" проиграл "Бостон Брюинз" (3:2). Гол получился довольно комичным, ведь форвард "Бостона" просто подхватил шайбу у лицевого борта и забросил ее, обведя пустые ворота.