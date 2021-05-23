Президента Бразилии оштрафовали за отсутствие маски

Жаир Болсонару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президента Бразилии Жаир Болсонару оштрафовали в бразильском штате Мараньян за нарушение ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

Как передает Infobae, по данным управления санитарного надзора штата, во время своего визита в город Асайландия глава государства не надел маску, при этом собрал на акции свыше 100 человек. Как отмечается, в Мараньяне было выявлено уже шесть новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса.

Напомним, изначально суд в Бразилии отменил постановление, обязывающие главу государства носить маску. Будучи сторонником отмены ограничений, бразильский лидер неоднократно игнорировал предписания федеральных чиновников здравоохранения, а также проводил встречи с избирателями и митинги без маски и перчаток. Кроме того, он откровенно кашлял, затем спокойно спустился в толпу и пожимал руки гражданам. После этого в начале минувшего июля Болсонару обнаружили коронавирусную инфекцию.