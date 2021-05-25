Politico: Женева, вероятно, станет местом встречи Путина и Байдена

Politico сообщило, что Женева, вероятно, станет местом встречи Владимира Путина и Джо Байдена Фото: REUTERS

Президенты России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Джо Байден, скорее всего, встретятся в июне 2021 года в Женеве. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванного официального представителя США.

Согласно данным источника, российско-американский саммит, "вероятно", пройдет в Швейцарии. Также сообщается, что точная дата встречи до сих пор не известна, однако предполагается, что лидеры двух стран встретятся в середине июня во время поездки Джо Байдена в Европу для переговоров с членами Евросоюза и НАТО.

Ранее аналогичную версию выдвинул корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннетт. Он не добавил подробностей, но процитировал Байдена, что встреча будет нацелена на снятие напряженности в российско-американских отношениях.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена пока обсуждается, но она важна для вывода отношений двух стран из нынешнего печального положения.