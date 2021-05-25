Грузия анонсировала открытие сухопутных границ с 1 июня 2021

Тбилиси разрешил въезд туристам с отрицательным тестом на COVID-19 и прошедшим полную вакцинацию Фото: Shutterstock

Сухопутные границы Грузии будут открыты для туристов с 1 июня, сообщил во время брифинга глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

Он пояснил, что путешественники смогут пересекать границы, если у них отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и имеются документы о прохождении полного курса вакцинации.

Грузия закрыла сухопутные границы в марте 2020 года на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

С 1 марта Грузия разрешила прилетать российским туристам при условии наличии отрицательных результатов теста на коронавирусную инфекцию.

В середине мая для международного туризма открылась Греция. Сайт kp.ru писал, на каких условиях можно приехать в страну и сколько будет стоит отдых.

Напомним, с 7 июня для всех привитых туристов открывает границы Испания.