Захарова обвинила НАТО в формировании на Украине «милитаристского режима»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Иван МАКЕЕВ

НАТО «накачивает» Украину оружием, «вскармливая» тем самым «милитаристский режим», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил», – написала Захарова в Facebook, комментируя информацию о планах Украины увеличить численность вооруженных сил.

Дипломат обратила внимание на «раздутый» военный бюджет республики, отметив, что власти страны «душат» гражданские права и свободы населения, опираясь на неонацистские движения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить численность армии Украины из-за «агрессии России».

Ранее украинское министерство обороны захотело приобрести систему противоракетной обороны, аналогичную «Железному куполу» в Израиле.

В последние годы украинская армия испытывает проблемы, поскольку старое вооружение регулярно выходит из строя, а на новое не хватает бюджета. Сайт kp.ru писал, как Киев активно закупает списанное иностранное оружие и получает военную помощь от США.