Алибасова-младшего оправдали после драки с экс-директором группы «На-На» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бари Алибасов младший не будет наказан за драку с экс-директором группы «На-На» Андреем Назаровом. Мужчины устроили потасовку во время съемок телевизионной программы в 2020 году. Разгоряченные спорами они сцепились в рукопашную, пытаюсь отстоять каждый свою правду.

Назаров получил легкий вред здоровью и требовал наказать обидчика, но суд первой инстанции не увидел состава преступления в действия сына продюсера группы.

- Назаров подал апелляцию на оправдательный приговор. Две недели назад состоялось первое заседание, на котором Юлиан Соболев, защитник Назарова, попросил о переносе слушания. Якобы его клиента не оповестили, - рассказал Пятому каналу адвокат Алибасова Александр Бенхин.

Суд пошел навстречу и перенес слушание, а 25 мая состоялось финальное рассмотрение. В итоге отменять оправдательный приговор не стали.

- Постановление сразу вступает в законную силу, поскольку это апелляция. Бари Алибасов-младший полностью невиновен. Мы полностью доказали невиновность подзащитного, – заключил адвокат.