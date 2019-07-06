2019-07-06T00:33:17+03:00
Звезды

Алибасов поскандалил с сыном из-за денег

Продюсер устроил наследнику публичную порку в эфире Радио "Комсомольская правда"
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Бари Алибасов стал гостем студии Радио "Комсомольская правда"Бари Алибасов стал гостем студии Радио "Комсомольская правда"Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Бари Алибасов стал гостем прямого эфира в студии Радио "Комсомольская правда". Продюсер не только подробно рассказал о том, что с ним произошло в тот злополучный день, когда он отравился средством для очистки труб, но и жестко высказался в адрес своего единственного сына. А потом и вовсе прилюдно поскандалил с наследником.

Бари Алибасова разозлила информация о том, что его единственный сын хвастается тем, сколько денег он заработал на новостях об отравлении продюсера ядовитым "Кротом". Наследник ходит по шоу, раздавая интервью направо и налево о своем знаменитом отце. Бари Алибасов-младший не скрывает - он быстро понял, как можно заработать на ситуации с отравлением звездного родителя, и даже провел пиар-кампанию.

Бари Каримович сначала постарался оправдать активное участие родственника в передачах. Мол, тот работает пиар-агентом, ему положено . Правда, когда ведущая процитировала слова Бари Бариевича о том, что для него отравление отца было заработком, Алибасов не сдержался: "Мой сын - больной человек. Я в больнице, а для него это пиар".

Бари Алибасов-младший не скрывает - он быстро понял, как можно заработать на ситуации с отравлением звездного родителя Фото: Личный архив

Бари Алибасов-младший не скрывает - он быстро понял, как можно заработать на ситуации с отравлением звездного родителяФото: Личный архив

Алибасов-старший признался, что между ними никогда не было близких отношений, а видятся они раз в полгода. На вопрос ведущей о том, поделился ли Алибасов-младший заработанными на инциденте деньгами, шоумен ответил отрицательно.

Но через несколько минут после этого в эфир вышел сын Бари Каримовича. Он подтвердил, что отец действительно позвонил ему сразу после того, как хлебнул "Крота". В то же время родитель утверждал: "Сыну не знаю, как я мог позвонить. Телефона со мной рядом не было".

А потом наследник продюсера сообщил, что поделился с отцом гонораром, полученным на ТВ. Продюсер разозлился и осадил отпрыска, заявив, что "ничего не получал". Завязалась словесная перепалка, в результате которой Алибасов-старший все же признал факт получения денег. Но уточнил: "Это 500 тысяч - обычный гонорар, который получают все артисты за участие в передачах". На это наследник что-то начал говорить еще и о полученном миллионе, а также о 100 тысячах рублей, которые им еще не заплатили, но обещали.

В завершение скандала Бари Каримович опроверг информацию о том, что лишил сына наследства, переписав завещание в больнице. Также он заявил, что не видел сына в больнице: "Сын гонит, его там не было. Он решил на этой теме как-то приподняться. Я сам-то путаюсь, а он и подавно не знает, что несет". При этом Алибасов-младший утверждает, что навещал отца несколько раз и даже делал с родителем селфи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач Началовой раскрыл истинный диагноз Алибасова

И к чему была эта история с искусственной комой, удивляется Василий Шуров (подробности)

"Хлебнул. Во рту взрыв": после отравления Бари Алибасов сам промывал себе горло из шланга

Стали известны новые шокирующие подробности отравления продюсера "Кротом" [эксклюзив Радио "Комсомольская правда"]

"Я в больнице, а для него это пиар": Бари Алибасов обругал сына

Бари Алибасов во время прямого эфира в студии Радио "Комсомольская правда" не только подробно рассказал о том, что с ним произошло в тот злополучный день, когда он отравился средством для очистки труб, но и жестко высказался в адрес своего единственного сына (подробности)

"Я люблю кота и Лидию Николаевну": Алибасов уезжает в Черногорию

Бари Алибасов вот уже много лет влюблен, как мальчишка, в Лидию Федосееву-Шукшину. Несмотря на почтенный возраст, супруги души не чают друг в друге. Именно 80-летняя актриса не отходила от постели продюсера после того, как он случайно хлебнул средство для очистки труб. Бари Алибасов слабо помнит все, что с ним произошло с момента отравления. В первые минуты, когда он пришел в себя после медикаментозного сна в реанимации, он даже принял любовь всей своей жизни - жену Лидию Федосееву-Шукшину за медсестру. Однако истинное чувство творит чудеса. Все что касается актрисы, не в силах стереть из памяти даже ядовитый "Крот" (подробности)

Бари Алибасов в эфире Радио Комсомольская правда : прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бари Алибасов: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Москве пьяный ловелас выстрелил в девушек, отказавшихся с ним познакомиться
Макрон: К саммиту G7 Франция готовит пакет мер помощи женщинам развивающихся стран
СКР подтвердил гибель двух пассажиров перевернувшегося в Черном море катамарана
В МИД РФ осудили задержание танкера Grace 1
Суд арестовал основателя "Домашних денег" из-за дела о мошенничестве
Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации
Папа Римский вручил Путину уникальную медаль "Ангел Хранитель мира"
Глава "Нафтогаза" рассказал о риске техногенной катастрофы на Украине
Садоводы просят власти повысить пошлины и ограничить импорт фруктов в Россию
Проект Яндекс.Такси и "Лиза Алерт" получил премию на Moscow Urban Forum 2019
Посол Венесуэлы поблагодарил Россию за помощь
Зеленский о минских соглашениях: Мы готовы делать все
В Москве на треть выросло количество ДТП с участием велосипедов и такси
Конюхов не долетел до Крыма на экспериментальном самолете из-за грозовых облаков
В команде Зеленского произошел конфликт
Посол США в России обсудил с Герасимовым ситуацию в Сирии
Гибралтар продлит на две недели задержание танкера Grace 1
Парящий над землей человек удивил пользователей Сети: в интернете обсуждают оптическую иллюзию
Яндекс планирует предупреждать водителей о въезде в зоны с детьми
Роскомнадзор рассмотрел дело об административном правонарушении Google
Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке
МИД проверяет информацию о задержании россиян в Ливии
В октябре полностью откроют скоростную трассу М-11
В Великобритании фургон въехал в толпу: пострадали три человека
МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы после необходимых государственных процедур
Зеленский отправился с рабочим визитом в Донбасс