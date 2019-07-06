Алибасов поскандалил с сыном из-за денег

Бари Алибасов стал гостем прямого эфира в студии Радио "Комсомольская правда". Продюсер не только подробно рассказал о том, что с ним произошло в тот злополучный день, когда он отравился средством для очистки труб, но и жестко высказался в адрес своего единственного сына. А потом и вовсе прилюдно поскандалил с наследником.

Бари Алибасова разозлила информация о том, что его единственный сын хвастается тем, сколько денег он заработал на новостях об отравлении продюсера ядовитым "Кротом". Наследник ходит по шоу, раздавая интервью направо и налево о своем знаменитом отце. Бари Алибасов-младший не скрывает - он быстро понял, как можно заработать на ситуации с отравлением звездного родителя, и даже провел пиар-кампанию.

Бари Каримович сначала постарался оправдать активное участие родственника в передачах. Мол, тот работает пиар-агентом, ему положено . Правда, когда ведущая процитировала слова Бари Бариевича о том, что для него отравление отца было заработком, Алибасов не сдержался: "Мой сын - больной человек. Я в больнице, а для него это пиар".

Бари Алибасов-младший не скрывает - он быстро понял, как можно заработать на ситуации с отравлением звездного родителяФото: Личный архив

Алибасов-старший признался, что между ними никогда не было близких отношений, а видятся они раз в полгода. На вопрос ведущей о том, поделился ли Алибасов-младший заработанными на инциденте деньгами, шоумен ответил отрицательно.

Но через несколько минут после этого в эфир вышел сын Бари Каримовича. Он подтвердил, что отец действительно позвонил ему сразу после того, как хлебнул "Крота". В то же время родитель утверждал: "Сыну не знаю, как я мог позвонить. Телефона со мной рядом не было".

А потом наследник продюсера сообщил, что поделился с отцом гонораром, полученным на ТВ. Продюсер разозлился и осадил отпрыска, заявив, что "ничего не получал". Завязалась словесная перепалка, в результате которой Алибасов-старший все же признал факт получения денег. Но уточнил: "Это 500 тысяч - обычный гонорар, который получают все артисты за участие в передачах". На это наследник что-то начал говорить еще и о полученном миллионе, а также о 100 тысячах рублей, которые им еще не заплатили, но обещали.

В завершение скандала Бари Каримович опроверг информацию о том, что лишил сына наследства, переписав завещание в больнице. Также он заявил, что не видел сына в больнице: "Сын гонит, его там не было. Он решил на этой теме как-то приподняться. Я сам-то путаюсь, а он и подавно не знает, что несет". При этом Алибасов-младший утверждает, что навещал отца несколько раз и даже делал с родителем селфи.

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