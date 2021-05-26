Лукашенко - Западу: вас нужно остановить сегодня, завтра будет поздно

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя возможный санкции Запада в отношении республики, обратился к западным странам с призывом остановиться, и отметил, что справедливость на стороне Белоруссии.

«Справедливость на нашей стороне. Остановитесь… вас нужно остановить сегодня, иначе завтра будет поздно», - заявил белорусский лидер, обращаясь к Западу.

Для примера белорусский лидер привел последствия госпереворота на Украине, когда «миллионы украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозём».

Лукашенко заявил, что, если Запад готовит санкции, то должен не забыть компенсировать затраты Белоруссии на законные антитеррористические мероприятия.

Напомним, о санкциях в Белоруссии западные страны стали активнее говорить после инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске в минувшие воскресенье, 23 мая. На этом фоне участники саммита Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией ЕС, а также приземляться в аэропортах стран-членах содружества.