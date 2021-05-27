Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 мая 2021 4:37

Красный Крест попросил у России вакцину от кронавируса «Спутник V»

Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обратилась к нашей стране с просьбой о поставках российской вакцины «Спутник V». Об этом на брифинге в среду, 26 мая, рассказала журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Последнее обращение такого рода, например, поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца», - сказала она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день российские ученые разработали и зарегистрировали четыре вакцины против COVID-19 – созданные специалистами Центра имени Гамалеи «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «Ковивак» центра имени Чумакова РАН.

К слову, в конце марта норвежское издание Resett опубликовало статью о том, что Евросоюз со своей стратегией прививочной кампании потерпел поражение, и теперь ему придется «идти на поклон» к России за вакциной против коронавируса «Спутник V», которая уже одобрена для применения в 66 странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мария Захарова: «Те, кто насмехался над нашей вакциной, теперь стоят за ней в очереди»

Официальный представитель МИДа поделилась оценками главных международных проблем в программе «Нефантастика» на Радио «Комсомольская правда» (подробности).

Коронавирус Covid-19Распространение коронавируса в мире