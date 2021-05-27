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Спорт27 мая 2021 5:33

Антонио Конте оставил пост главного тренера миланского «Интера»

Стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Антонио Конте оставил пост главного тренера «Интера»

Антонио Конте оставил пост главного тренера «Интера»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 26 мая, стало известно, что Антонио Конте оставил пост главного тренера миланского футбольного клуба «Интер», который он возглавил в 2019 году и привел к победе в национальном чемпионате Италии.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте миланцев. Отмечается, что действующий контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Все члены клуба хотели бы поблагодарить Антонио за прекрасно проделанную им работу, которая принесла команде победу в 19-м «Скудетто». Антонио Конте навсегда останется в истории нашего клуба», - отмечается в заявлении пресс-службы «Интера».

Между тем, как пишут итальянские спортивные СМИ, по договоренности сторон клуб должен будет выплатить теперь уже своему бывшему главному тренеру компенсацию за расторжение контракта в размере семь миллионов евро. Основным кандидатом на освободившийся пост наставника миланской футбольной команды считается тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги.

Напомним, 51-летний Антонио Конте пришел в «Интер» в позапрошлом году, под его руководством миланцы по итогам сезона 2020/21 завоевали чемпионский титул уже в 19-й раз в своей истории и первый – с 2010 года.