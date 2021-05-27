Капитан корабля «Амур» сотрудничает с японским следствием после инцидента около Хоккайдо Фото: REUTERS

Капитан российского торгового корабля «Амур», который накануне столкнулся с рыболовецкой шхуной из Японии близ Хоккайдо, в добровольном порядке сотрудничает с японским следствием. Судно не удерживается, сообщили в четверг, 27 мая, в российском консульстве в Саппоро.

- Изменений в статусе капитала российского судна нет. Он ведет сотрудничество с японским следствием исключительно добровольно, само судно не удерживается. По положениям Венской конвенции, Япония должна уведомить наше консульство, если будут произведены какие-либо задержания. Таких уведомлений не было, - отметили представители консульства в интервью РИА Новости.

Сообщается, что консульство России в Саппоро готово оказать помощь, как только от японской стороны поступит соответствующее обращение.

Как сообщал сайт kp.ru, недалеко от порта Момбецу на Хоккайдо торговое судно «Амур» из России столкнулось с японской рыболовецкой шхуной, на борту которой находилось пять человек. Весь экипаж японского корабля был спасен экипажем «Амура». Японское судно в результате инцидента перевернулось, трое рыбаков с него находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших нет.

Напомним, что причиной столкновения российского и японского судов мог стать сильный туман.