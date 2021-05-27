«Белавиа» отменяет рейсы в семь стран и Калининград до 30 октября 2021 Фото: REUTERS

Белорусская авиакомпания «Белавиа» вынуждено отменяет рейсы в Польшу и лежащие далее Германию, Италию, Нидерланды, Австрию, Бельгию и Испанию, а также в Калининград до 30 октября текущего года. Об этом в четверг, 27 мая, говорится в сообщении на официальном сайте компании.

- В связи с введение запретов на выполнение рейсов со стороны некоторых стран авиакомпания вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября текущего года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ситуация вокруг полетов в Белоруссию и из нее обострилась после инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в Минске 23 мая после сообщения о «минировании». После экстренной посадки лайнера белорусские правоохранители задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в республике экстремистскими, Романа Протасевича.

Напомним, что на это фоне участники саммита Европейского союза запретили белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией содружества, а также приземляться в европейских аэропортах.