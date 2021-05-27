Хуснуллин допустил привлечение заключенных к стройкам

В кабмине считают полезным обратиться к опыту Совесткого Союза по использованию труда заключенных Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Правительство России решило рассмотреть возможность привлечения осужденных к строительным работам, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он обратил внимание, что подобная практика имела широкое распространение в Советском Союзе. В настоящее время вопрос прорабатывается в кабмине.

«Я считаю, что эта практика имеет место на свое существование, мы эту тему отрабатываем. Я считаю, что это вполне возможный вариант», – передает ТАСС слова вице-премьера.

На прошлой неделе руководитель ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо мигрантов, 24 мая его поддержали в СК и в Минюсте.

О том, как сегодня осужденные работают на общество и что они уже научились делать лучше всего, «КП» рассказал ответственный секретарь Центрального штаба ОНК Алексей Мельников.

Ранее сайт kp.ru писал, что российские заключенные могут зарабатывать в колонии до 200 тысяч рублей.