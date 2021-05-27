Лавров: Не Кравчуку решать, как дальше будет работать контактная группа по Донбассу

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал заявление Кравука о работе контактной группы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонида Кравука о работе контактной группы.

- Что же касается заявления господина Кравчука - он глава делегации, но не ему решать, как будет работать контактная группа. Я думаю, что те, кто подписывал Минские соглашения, будут договариваться как дальше выстраивать эту работу. Где же такие же переживания у Западных коллег, когда в 2016 году просто на ровном месте сказали что нужно посадить самолет "Белавиа" только ради того, чтобы снять человека с антимайдана, - сказал Лавров.

Министр предложил западным коллегам не путать сюжеты.

Ранее глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по ДНР из-за ситуации вокруг Белоруссии. Он отметил, что для дальнейшего проведения переговоров будет найдено другое место.

Напомним, что 23 мая в минском аэропорту экстренно сел самолет Raynair. Ситуация вызвала волну негодования со стороны европейских лидеров. Брюссель заявил, что ЕС расширит санкции против республики и закроет воздушное пространство над своей территорией.