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Политика28 мая 2021 4:51

NYT: Прокуроры США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы

Пока не ясно, приведет ли расследование к выдвижению обвинений против граждан Украины, пишет газета
Источник:kp.ru
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В США прокуроры ведут расследование о возможном вмешательстве бывших и нынешних украинских чиновников в выборы президента Штатов в 2020 году. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники.

По ее данным, представители федеральной прокуратуры в городе Бруклин изучают совместно с сотрудниками ФБР попытку нескольких украинских чиновников повлиять на американские выборы. В частности речь идет о якобы распространении "необоснованных обвинений" в коррупции в адрес американского лидера Джо Байдена, в том числе через бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.