Кремль: Российские авиационные власти работают над экстраординарной ситуацией с самолётами ЕС Фото: Иван ВИСЛОВ

Случаи отказа Москвы принимать рейсы из Европейского Союза в обход Белоруссии вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в пространство России. Такое объявление дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что сейчас российские авиационные власти работают над разрешением ситуации с проблемой допуска лайнера из ЕС.

«Ситуация, действительно, экстраординарная. Мы бы хотели, чтобы их не возникало. Но раз они возникли из-за решений Евросоюза, и компании прислушались к рекомендациям Брюсселя, такие технические заминки неизбежны. Авиационные власти напряженно работают в эти дни, чтобы их ликвидировать», - заявил представитель Кремля.

По его словам, повода для возникновения проблем в отношениях Москвы и Брюсселя из-за трудностей с принятием ряда самолетов из Европы нет.

Напомним, на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске некоторые авиакомпаний решили не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих лайнеров, а несколько страны ограничили или отменили авиасообщение с республикой.

После этого авиакомпания Austrian Airlines сообщила об отмене запланированного на 27 мая рейса в аэропорт Домодедово, уточнив, что Россия не давала разрешения пролететь в обход Белоруссии. По той же причине было отменено несколько рейсов из Парижа в Москву авиакомпании Air France. Однако, позже РФ дала разрешение Austrian Airlines совершить в пятницу, 28 мая, рейс в российскую столицу в обход Белоруссии.