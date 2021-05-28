Виновного в незаконном задержании Голунова подполковника полиции Игоря Лиховца приговорили к 12 годам колонии

Суд приговорил к 12 годам заключения подполковника полиции Игоря Ляховца, который является ключевым фигурантом дела о незаконном задержании журналиста Голунова.

Кроме того, бывший оперуполномоченный Акбар Сергалиев приговорен к восьми годам колонии. По словам гособвинителя, он вместе с Феофановым удерживал журналиста в отделении, бил его и применял удушающие приёмы.

Экс-полицейский Максим Уметбаев получил восемь лет лишения свободы. По данным следствия, после задержания он дважды ударил Голунова в висок. Обвиняемый частично признал вину в применении физической силы, заявив, что только дал пощёчину журналисту.