2020-01-29T14:52:02+03:00
Происшествия

Задержанным по делу Голунова полицейским вменяют фальсификацию доказательств

Следственный комитет предъявил обвинения пятерым бывшим сотрудникам полиции
Ася КУЗНЕЦОВА
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Следственный комитет России заявил о предъявлении обвинений пятерым задержанным экс-полицейским по делу журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет России заявил о предъявлении обвинений пятерым задержанным экс-полицейским по делу журналиста Ивана ГолуноваФото: REUTERS
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Следственный комитет России заявил о предъявлении обвинений пятерым задержанным экс-полицейским по делу журналиста Ивана Голунова. Им вменяется фальсификация доказательств виновности журналиста.

В заявлении СК сказано, что по данным следствия сотрудники полиции подбросили наркотики в квартиру и рюкзак Голунова для его задержания.

- По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище, - написано в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко.

Кроме того, бывшие полицейские ранее незаконно приобрели, хранили и перевозили подложенные наркотики.

Напомним, что журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Полицейские заяявляли, что нашли наркотики при обыске его рюкзака и квартиры. Задержание вызвало большой резонанс среди деятелей культуры, журналистов и общества.

11 июня стало известно, что задержанный журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное преследование прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой снять с должности начальника МВД Западного округа Москвы Андрея Пучкова, начальника по контролю за незаконным оборотом за наркотиков Москвы Девяткин Юрий Владимирович и четверых сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве.

Иван Голунов вышел из здания ГУ МВД.Дина КАРПИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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