Задержанным по делу Голунова полицейским вменяют фальсификацию доказательств
Следственный комитет России заявил о предъявлении обвинений пятерым задержанным экс-полицейским по делу журналиста Ивана Голунова. Им вменяется фальсификация доказательств виновности журналиста.
В заявлении СК сказано, что по данным следствия сотрудники полиции подбросили наркотики в квартиру и рюкзак Голунова для его задержания.
- По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище, - написано в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко.
Кроме того, бывшие полицейские ранее незаконно приобрели, хранили и перевозили подложенные наркотики.
Напомним, что журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Полицейские заяявляли, что нашли наркотики при обыске его рюкзака и квартиры. Задержание вызвало большой резонанс среди деятелей культуры, журналистов и общества.
11 июня стало известно, что задержанный журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное преследование прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой снять с должности начальника МВД Западного округа Москвы Андрея Пучкова, начальника по контролю за незаконным оборотом за наркотиков Москвы Девяткин Юрий Владимирович и четверых сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве.
Иван Голунов вышел из здания ГУ МВД.Дина КАРПИЦКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU
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