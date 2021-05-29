Кремль: Лукашенко детально проинформировал Путина об инциденте с Ryanair

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина об инциденте с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что данная ситуация требует разбирательств без эмоций.

Кроме того, он сообщил, что по инициативе Путина была поднята тема россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Минске. Как писал сайт kp.ru, российский лидер поручил МИД РФ самым внимательным образом отслеживать ее дело.

«Президент Лукашенко детально проинформировал своего российского коллегу о том, что произошло с самолетом Ryanair. По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана, которая сейчас находится в СИЗО», - рассказал представитель Кремля.

При этом Песков не стал сообщать о содержании папки с документами по инциденту с Raynair, которую на встречу с российским лидером в Сочи привез президент Белоруссии. «Нет, поподробнее узнать нельзя... Ничего особенного там нет. Белорусская сторона предоставила всю информацию», - заявил он, не исключив, что при появлении дополнительных вопросов Минск будет готов предоставить и другие данные.

Напомним, Лукашенко сообщил, что привел Путину документы об инциденте с посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту. Российский лидер, говоря об этом инциденте в минском аэропорту, вспомнил, как посадили борт президента Боливии Эво Моралеса для проверки в Австрии, и отмтеил, что тогда была «тишина».