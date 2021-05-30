"Белавиа" отказалась от полетов в Крым Фото: REUTERS

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отказался выполнять рейсы в Крым. Об этом заявил генеральный директор предприятия Игорь Чергинец.

- Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение - будем смотреть, - заявил он в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Ранее сообщалось, что "Белавиа" с 27 мая вынуждено отменяет рейсы в Польшу и лежащие далее Германию, Италию, Нидерланды, Австрию, Бельгию и Испанию, а также в Калининград до 30 октября 2021 года.

Ситуация вокруг полетов в Белоруссию и из нее обострилась после инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в Минске 23 мая из-за сообщения о "минировании". Тогда же МВД Белоруссии объявило о задержании создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича, который внесен в список причастных к терроризму лиц и объявлен в розыск, а его каналы признаны в республике экстремистскими.

После этого Запад, в том числе и США, выступили с осуждением произошедшего. Госсекретарь США заявил, что американская сторона требуют немедленного освобождения Протасевича.