Глава немецкой делегации назвал Крымский мост лучшим в Европе

Крымский мост через Керченский пролив открыли 15 мая 2018 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несколько дней назад, 22 мая, в Крым прибыла с ознакомительным визитом делегация из Германии, в которую вошли 25 человек. После поездок по полуострову глава немецкой делегации Виктор Триппель признался российским журналистам, что он «еще нигде не видел» такого «восхитительного сооружения, как Крымский мост», хоть он очень много путешествовал по странам Евросоюза и даже дважды принимал участие в строительстве мостов.

«Это очень серьезное, массивное и прочное сооружение. Мост реально существует, он очень красив и качественно сделан. Ощущения, что ты едешь по мосту, вообще не было, кажется, что это просто продолжение крымского автобана», - сказал Виктор Триппель в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что очень комфортно добрался от Симферополя к Крымскому мосту по трассе «Таврида», единственный недостаток которой, по его мнению, — это ограничение скорости.

«По таким дорогам в Германии с такой малой скоростью не ездят», - добавил глава немецкой делегации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Крымский мост через Керченский пролив протяженностью 19 километров открыли 15 мая 2018 года, а 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. К слову, ранее сообщалось, что красотой этого сооружение восхитился бывший украинский депутат.

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