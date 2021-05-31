Мантуров проведет совещание с металлургами 1 июня 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров проведет совещание с металлургами по "развитию металлургической промышленности" 1 июня 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги за 2020 год получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в госбюджет. Директор группы НЛМК Владимир Лисин назвал идею Белоусова "синдромом Госплана". Он отметил, что в этом предложении не учитываются возросшие налоговые поступления от металлургов в федеральный и региональные бюджеты.

В конце 2020 года несколько застройщиков в России отметили резкий рост стоимости металлопроката, что повлияло на себестоимость строительства. С февраля этого года были введены ограничительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов. При этом предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей.