Эдвард Бил пожаловался на потерпевших в ДТП, которые пытаются получить с него миллионы

Эдвард Бил устроил крупное ДТП в Москве 1 апреля. Фото: Дептранс Москвы

Блогер Эдвард Бил, который устроил 1 апреля ДТП на Садовом кольце, пожаловался на людей, которые выдают себя за пострадавших в той страшной аварии. К виновнику происшествия стали обращаться с требованием выплатить крупные суммы денег в качестве компенсации вреда.

- Я не смогу к ним обращаться каждый раз, когда они подходят и говорят: дайте миллион мне тоже. Они пытаются инсценировать потерпевших. Теперь они хотят быть потерпевшими, - комментирует блогер Life.ru.

Официально пострадавшей по делу признана только Мария Артемова, сотрудница Госдумы. Ее автомобиль был разбит почти полностью, а сама женщина попала в больницу с тяжелейшими травмами. Теперь ей предстоит длительная реабилитация.

Бил помогает семье Артемовой деньгами. Он признается, что средства помогли собрать знакомые, а что-то заплатили рекламодатели.

Он напрямую зависит от состояния пострадавшей, а вот поведение других людей ему не понятно.

- Мария только была потерпевшей. Теперь они идут в больницу, создают документы — "вот я ударила палец, мы тоже хотим 500 тысяч". Я немножко возмущён, не то что я жадный. Но, извините, я не банк, - рассуждает блогер.

Бил заверил, что продал все свои автомобили, оставив только «Жигули», собранные для дрифта и BMW, на котором ездит младший брат.

Адвокат блогера Сергей Жорин отметил, что на время следствия его доверитель готов взять все расходы по ремонту разбитого Range Rover, на котором была еще одна участница ДТП. На время ремонта блогер обещал найти аналогичный подменный автомобиль.

Сам блогер понимает, что его дальнейшая судьба зависит от состояния Марии Артемовой и очень надеется, что женщине станет лучше.

Врачи отмечают положительную динамику в ее состоянии.