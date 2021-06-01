Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю 1 июня 2021 года

На Землю надвигается волна солнечной плазмы Фото: REUTERS

Во вторник, 1 июня, выброшенное с Солнца три дня назад облако плазмы достигнет нашей планеты, сообщает сайт spaceweather. Уточняется, что выброс солнечной плазмы в космос специалисты зафиксировали на прошлой неделе, 28 мая. И вот теперь ее волна долетит до Земли, краем ее заденет.

В сообщении отмечается, что в этот день у жителей приполярных широт появится уникальный шанс наблюдать «прекрасное световое шоу».

Кроме того, 1 июня возможны незначительные геомагнитные бури, и некоторые люди могут почувствовать небольшое недомогание. Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что тяжелее всего в такие дни приходится людям с сердечно-сосудистыми нарушениями, нестабильным артериальным давлением, страдающие ожирением или нарушениями нервной системы. Она дала несколько советов, как пережить магнитную бурю.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 июня 2021 года россияне смогут увидеть уникальное явление – частичное солнечное затмение, а в Якутии будет видно кольцеобразное затмение. Максимальная фаза солнечного затмения, когда Луна находится слишком далеко от Земли и не перекрывает Солнце полностью, оставляя кольцо света вокруг темного диска, наступит в 13:43 по московскому времени.

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