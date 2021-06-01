Глава ВТБ не верит, что Россию отключат от SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава банка ВТБ Андрей Костин считает, что Россию не отключат от Международной платежной системы SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), поскольку это практически невозможно.

«Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств», - сказал банкир в интервью РБК.

Андрей Костин отметил, что это не нужно и американцам: «у них есть свой инструмент», напомнив, что Вашингтон отключил Россию и Иран от долларовых расчетов, а также ввел вторичные санкции в отношении европейских банков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что предложения отключить нашу страну от системы SWIFT не новое, и звучат не один месяц и не один год. По его словам, не ясно, как в этом вопросе будут вести себя Запад и Европейский Союз, но в целом они доказали свою ненадёжность.

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