Володин призвал «не откладывая» назвать имена виновных в развале СССР

Последствия распада Советского Союза до сих пор сказываются на России, подчеркнул председатель Госдумы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Развалу СССР необходимо дать должную оценку, а имена виновных в распаде государства нужно назвать как можно быстрее, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Правильно было бы это сделать не откладывая», – сказал Володин.

Как отметил спикер Госдумы, из тридцати лет, прошедших с момента распада СССР, Россия десять лет потеряла, остальные двадцать занимается «собиранием земель и прекращением конфликтов». Кроме того, он обратил внимание, что займы, полученные от Советского Союза, страны начали выплачивать лишь в 2004 году.

Как писал сайт kp.ru, ранее Володин заявил, что Украина, Чехия и Прибалтика должны извиниться перед Россией. По словам спикера, страны бывшего социалистического лагеря обязаны России и должны быть благодарны ей за все, что было в них вложено.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев рассказал, какой сериал помог развалить Советский Союз.

Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда Горбачев заявил о сложении полномочий. До этого руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано Беловежское соглашение о роспуске СССР и провозглашении создания Содружества Независимых Государств.