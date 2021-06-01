США сообщили о выводе из Афганистана трети войск

США вывели из Афганистана не менее трети своих войск, сообщило Центральное командование Фото: REUTERS

Соединенные Штаты вывели из Афганистана не менее трети своих войск, сообщило Центральное командование Вооруженных Сил США.

«По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30% до 44% всего процесса вывода», – говорится в сообщении в Twitter ведомства.

В Центральном командовании уточнили, что из Афганистана было вывезено вооружение, которое поместилось бы в 300 военно-транспортных самолетах Boeing C-17 Globemaster. Кроме того, Вашингтон оправил на утилизацию около 13 тысяч единиц оборудования.

Напомним, президент США Джозеф Байден заявил, что американские военные выполнили свою миссию в Афганистане. Вывод войск из страны производится с 1 мая 2021 года.

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что Соединенные Штаты пытаются разместить свои войска, выводимые с территории Афганистана, в соседних государствах, однако Россия рассчитывает, что ее союзники по ОДКБ не пойдут навстречу американской стороне.

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