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В мире2 июня 2021 9:18

Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт 2 июня 2021

В авиакомпании заверили, что это разовый инцидент
Ксения АНУФРИЕВА
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Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт 2 июня 2021

Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт 2 июня 2021

Фото: REUTERS

Немецкая авиационная компания Lufthansa отменила сегодняшние рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно. Представители перевозчика в интервью изданию РИА Новости в среду, 2 июня, заверили, что это разовый инцидент.

- Сегодня отменены рейсы Петербург-Франкфурт-Петербург и Москва-Франкфурт-Москва. Это только разовый случай. Отмена данных рейсов связана с неполучением разрешения от воздушных ведомств, - говорится в сообщении.

Представитель компании не уточнила, ведомства какой страны - России или Германии - отказали в разрешении.

Как сообщал сайт kp.ru, 29 мая немецкая компания Lufthansa получила разрешения на полеты в московский аэропорт Домодедово и аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге по измененным маршрутам. Представители авиаперевозчика сообщили, что в настоящее время избегают воздушное пространство Белоруссии, но будут продолжать летать семь раз в неделю в российскую столицу и четыре - в Петербург.