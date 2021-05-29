Немецкая Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию по измененным маршрутам Фото: Иван ВИСЛОВ

Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешения на полеты в московский аэропорт Домодедово и питерский Пулково по измененным маршрутам. Об этом сообщил представитель перевозчика.

«Все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, в настоящее время избегают воздушное пространство Белоруссии. Lufthansa продолжает летать семь раз в неделю в Москву и четыре - в Санкт-Петербург. Изменение маршрутов было одобрено авиационными ведомствами», - приводит ТАСС слова представителя авиаперевозчика.

Напомним, из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске некоторые авиакомпаний решили не использовать воздушное пространство Белоруссии, а несколько стран ограничили или отменили авиасообщение с республикой. Позже авиакомпании Air France и Austrian Airlines сообщили об отмене запланированных в Москву рейсов, уточнив, что РФ не дала разрешения пролететь в обход Белоруссии. Однако в минувшую субботу, 28 мая, эти авиакомпании смогли получить доступ по измененным маршрутам.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что все произошло из-за технических моментов по согласованию точек влета в пространство РФ, уточнив, что российские авиационные власти работают над разрешением ситуации с проблемой допуска самолетов из ЕС. Позже в Росавиации предупреди, что утверждение полётов в обход Белоруссии займёт больше времени, чем обычно, указав на сложности, которые могут возникнуть из-за увеличения общего количества запросов.