МИД РФ изучает сообщения о том, что Судан намерен пересмотреть соглашение по российской базе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская сторона в настоящее время изучает сообщения о том, что Судан намерен пересмотреть соглашение по российской базе. Об этом в среду, 2 июня, сообщил заместитель главы министерства иностранных дел государства Михаил Богданов.

- Да, мы изучаем данное решение Судана о пересмотре соглашения с Россией по морской базе, - сказал дипломат в ходе беседы с журналистами.

Как сообщал сайт kp.ru, власти Судана намерены пересмотреть соглашение с российской стороной о создании военной базы РФ на Красном море. По словам главы штаба Вооруженных сил африканской республики, сейчас власти Судана пересматривают договор, поскольку у них «есть возможность изменить условия договора с учетом интересов республики».

Напомним, что соглашение о создании российской военно-морской базы на территории Судана было заключено в декабре прошлого 2020 года.